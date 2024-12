V Mariboru na delu serijski vlomilec, to vse je nakradel

Policisti Policijske postaje Maribor II so prejšnji teden, na podlagi Zakona o kazenskem postopku, odvzeli prostost 48-letnemu moškemu iz območja Maribora. Moški je utemeljeno osumljen, da je v času od oktobra do decembra letošnjega leta, vlomil v več stanovanjskih hiš, kjer naj bi ukradel denar in zlatnino, ter opravil več tatvin goriva na različnih bencinskih servisih.

Odredili so mu pripor

V soboto je bil, zaradi suma storitve več kaznivih dejanj velike tatvine in kaznivih dejanj tatvine, priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku iz Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor. Moškega so v preteklosti že obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj.