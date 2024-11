V lokal sredi Ljubljane vdrl moški: družbena omrežja razkrila njegovo identiteto

V središču Ljubljane, na Nazorjevi 6, kjer ima prostore tudi stranka SD, so v nedeljo ponoči vlomili v trendovski lokal, ki ga vodi mlad par.

Oče lastnikov, ki je fotografijo vlomilca objavil na družbenih omrežjih in sledilce prosil za pomoč pri iskanju identitete vlomilca, je za naš portal povedal, da so osumljenca na podlagi videoposnetka že našli, zadevo pa predali policiji. Sodeč po imenu gre za slovenskega državljana.

»Seveda mora zdaj policija opraviti svoje delo. Mi smo predali ime in priimek osumljenca, za katerega upravičeno domnevamo, da je vlomil v lokal,« nam je povedal gostinec, ki ima v lasti še nekaj lokalov.

Tat je odtujil le manjšo količino denarja – napitnino zaposlenih –, kar je okoli 50 evrov, ki so ostali v predalu. Je pa vlomilec zaradi nasilnega vdora povzročil ogromno materialno škodo, saj je polomil draga električna drsna vrata.

Z ljubljanske policijske uprave so navedli, da je osumljenec povzročil za okoli 3500 evrov škode, preiskava o kaznivem dejanju velike tatvine oziroma vloma pa še poteka.

Sogovornik nam je še povedal, da imajo zaradi slabih izkušenj, ko so imeli podobne vlome v lokale, tovrstno škodo zavarovano, naučili pa so se tudi, da gotovine ne puščajo v prostoru in vse ustrezno zavarujejo.