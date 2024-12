V Ljubljani z rolexom skozi okno skočil v avto

»Očitno bom moral tožiti državo. Država vzgaja lopove. V nekaj mesecih bo odsedel kazen, in ko bo spet na prostosti, verjemite mi, se bo vrnil na stara pota.« Tako pravi žrtev zares predrzne velike tatvine, ki bi si jo pri snovanju kriminalk lahko zamislili le še hollywoodski filmarji. Zgodila se je 24. septembra letos, in to nekaj pred pol četrto uro popoldne. Prizorišče pa je bilo nakupovalno središče na Rudniku v Ljubljani, kjer sredi belega zares dne ne manjka ljudi.

Na teraso lokala tik pred vhodom v trgovski center E.Leclerc, je tistega dne prišel 42-letni Ernad Muković Gole. Z lastnikom prestižne ročne ure znamke Rolex, vredne 9650 evrov, je bil dogovorjen za nakup te. O tem sta se že prej dogovarjala prek spletnega oglasnika bolha.com, a si jo je Muković Gole pred izročitvijo denarja oziroma pred podpisom pogodbe želel še podrobneje ogledati. Vsaj tako je mislil kupec. Skupaj sta se usedla na teraso lokala, nato pa je Muković Gole v nekem trenutku uro in škatlico, v katero se ta shrani, pograbil in stekel proti parkirišču. Tam ga je za volanom avtomobila nestrpno čakal neznani sostorilec. Lastnik ure ni omahoval in stekel za njim, a je na koncu lahko le še pograbil kljuko vozila oziroma jo zlomil. Le nekaj trenutkov pred tem je namreč Muković Gole skozi odprto okno clia na sovoznikovi strani skočil vanj in skupaj z neznanim storilcem pobegnil.

Čeprav je oškodovanec zahteval več, bo zanjo od obtoženega dobil »le« 9650 evrov. Fotografija je simbolična. Foto: Hollie Adams/Reuters

Ljubljančan sicer ni bil dolgo na begu, saj so ga v dopoldanskih urah 17. oktobra strpali za rešetke. Zadeva je nato kaj hitro prišla na sodišče in že sredi decembra se je moral pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja izreči o krivdi. »Priznam,« ji je odločno sporočil, pa četudi še sploh ni slišal tožilskega kaznovalnega predloga za primer priznanja. Ponudba, ki jo je dobil, je bila zares velikodušna – le osem mesecev zapora. A si je kljub temu sodnico še upal prositi za še milejšo kazen. »Obramba predlaga, da se mu izreče pravična kazen, ki bi morala biti par mesecev nižja od predlagane,« je bil še bolj določen njegov zagovornik Peter Kobentar.

»To uro bi rad nazaj,« si je ob tem želel njen lastnik, ki je v postopku vložil 12.000 evrov težak premoženjskopravni zahtevek. Prepričan je bil, da se je uri, ki jo je kupil pred štirimi oziroma petimi leti za 9650 evrov, do danes vrednost za toliko povečala zaradi višjih cen zlata. To plemenito kovino je bilo namreč mogoče najti tudi v tej uri. Ker za svoje trditve ni predložil konkretnih dokazov, je sodnica na koncu priznala le vrednost 9650 evrov. Ta znesek mora zdaj Muković Gole vrniti oškodovancu.

Hkrati je sodnica Fekonja obtoženemu sporočila, da si kazni, ki bi bila nižja od osmih mesecev zapora, niti ne zasluži, saj da je že ta »izredno nizka glede na predkaznovanost«. »Kazenski list imate na kar šestih straneh,« ga je spomnila. Doslej je bil tako že večkrat obsojen tako na dolgoletne zaporne kot pogojne kazni. Enkrat denimo zaradi velike tatvine, drugič zaradi prikrivanja, tretjič zaradi ponarejanja listin ...