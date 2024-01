V Ljubljani ob 6.46 stanovalcem svetovali naj bodo pozorni na na alarm detektorja in počutje

Ob 6.46 se je v Černetovi ulici v Ljubljani sprožil detektor ogljikovega monoksida. Stanovalci so že pred prihodom gasilcev prezračili prostore in ugasnili plinsko peč.

Gasilci GB Ljubljana so ponovno zagnali peč in opravili meritve, ki niso pokazale prisotnosti nevarnega plina. Stanovalcem so svetovali naj bodo pozorni na alarm detektorja in na počutje ter naj čimprej opravijo servis peči, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.