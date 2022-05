V levem preglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom

Včeraj okoli 14. ure so policisti PP Nova Gorica obravnavali prometno nesrečo na cesti Morsko–Kanalski Vrh, v kateri se je huje poškodoval mopedist (63). V levem preglednem ovinku je izgubil nadzor nad mopedom in padel po tleh. Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Pomoč novogoriškim policistom in reševalcem so nudili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.

V tem času je mopedistov v cestnem prometu že zelo veliko, zato jih kakor tudi druge udeležence policisti pozivajo k strpni vožnji in previdnosti na cestah.