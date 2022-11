V kletnih prostorih zaneten požar, trije iz stavbe pobegnili

V nedeljo okoli 8.30 so bili policisti obveščeni o požaru v eni izmed zapuščenih stavb na Usnjarski cesti v Kamniku. Gasilci so manjši požar v kletnih prostorih pogasili. Škode je za nekaj sto evrov. »Po prvih podatkih je požar zanetila znana oseba, ki je zakurila vzmetnico,« poroča PU Ljubljana. V času požara so bile v objektu še tri osebe, vse pa so objekt nepoškodovane same zapustile.

Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.