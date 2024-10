V hudi prometni nesreči poškodovan 13-letnik

V torek so bili policisti nekaj po 8. uri obveščeni o prometni nesreči. Nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 13-letnik, se je zgodila v Družinski vasi.

Policisti PP Novo mesto, ki so opravili ogled, zbrali obvestila, so ugotovili, da je 52-letni voznik avtobusa vozil po lokalni cesti iz smeri Družinske vasi proti Šmarješkim Toplicam. V Družinski vasi je z neprednostne ceste pripeljal voznik električnega skiroja, trčil v zadnji del avtobusa in padel.

Huje poškodovanega 13-letnega voznika električnega skiroja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.