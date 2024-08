Ustavili tri voznike, ki so vozili več kot 50 km/h prehitro

Novomeški policisti so 15. 8., nekaj po 8. uri, na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h, in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 50 km/h.

Kontrolirali so tudi voznika osebnega avtomobila Mercedes avstrijskih registrskih oznak, ki je prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 84 km/h. 56-letnemu vozniku BMW s Kosova in 49-letnemu vozniku Mercedesa iz Turčije so zaradi kršitev izrekli globo.

S previliko hitrostjo v naselju ogrožamo tudi pešce in kolesarje. FOTO: Shutterstock

Okoli 13.30 isti dan so ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes nemških registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 56 km/h. 54-letnemu državljanu Nemčije so zaradi kršitve izrekli globo.