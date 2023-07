Usodno zaprl pot 28-letnemu motoristu Urošu

Pred časom se je na celjskem sodišču začela kazenska obravnava zaradi smrtne prometne nesreče, ki se je septembra pred slabimi petimi leti zgodila na glavni cesti Laško–Celje, le nekaj sto metrov zunaj naselja Debro v smeri proti Celju, kjer je najvišja dovoljena hitrost 90 kilometrov na uro. V njej je umrl takrat 28-letni domačin Uroš Knez, doma iz Malih Grahovš, ki se je z motorjem peljal v smeri proti Celju. Pot mu je zaprl danes 24-letni Anel Bećirović, ki naj bi se, tako piše v obtožnici, nepravilno vključeval v promet.

Bećirović je namreč na glavno cesto zapeljal z makadamskega parkirišča v trenutku, ko je po njej z motorjem pripeljal Knez. Ta se trčenju ni mogel izogniti. Kot je dan po nesreči v policijskem poročilu zapisala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je nesrečo povzročil takrat 19-letni voznik, ki se je s svojim osebnim avtomobilom vključeval v promet z makadamske površine ob desnem smernem vozišču glavne ceste, v smeri proti Celju. »Pri tem ni upošteval pravila prednosti. Na glavno cesto je zapeljal v trenutku, ko je iz smeri Laškega pripeljal 28-letni motorist, ki se trčenju ni mogel izogniti. Padel je in se tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl zaradi poškodb. Povzročitelj in njegova sopotnica v vozilu pri tem nista bila poškodovana,« je zapisala Trbulinova.

Čakali pričo in izvedenko

Slabih pet let po dogodku je Bećirović sedel na zatožno klop celjskega sodišča, a je krivdo zavrnil. Ta teden bi morala na sodišču pričati policistka, ki je bila tisti večer na kraju prometne nesreče, prav tako je sodišče vabilo poslalo izvedenki sodno-medicinske stroke. A ne ene in ne druge ni bilo, niti izostanka nista opravičili. Sodnica Gordana Malović je narok kljub temu opravila, a je bil ta kratek. Prebrala je namreč zgolj poročilo oziroma rezultate odvzema obdolženčevih telesnih tekočin, ki pa so pokazali, da Bećirović pred nesrečo ni zaužil niti kapljice alkohola, prav tako so bili negativni vsi testi na morebitne prepovedane substance ali zdravila.

Posledice prometne nesreče so bile za Uroša Kneza tragične (simbolična fotografija). FOTO: PGD Murska Sobota

Sodnica bo na sodišče septembra še enkrat povabila policistko in izvedenko sodne medicine, za obdolženca pa bo najverjetneje ključno poročilo izvedenca cestnoprometne stroke. Slednji bo najverjetneje predstavil, s kolikšno hitrostjo je tisti septembrski večer, ura je bila malo čez pol deveto zvečer, cesta pa je bila zaradi dežja mokra in spolzka, pripeljal motorist po glavni cesti. Čeprav so bili gasilci in reševalci zelo hitro na kraju nesreče, pa motoristu žal ni bilo pomoči. Uroševi najbližji ter prijatelji pa so na kraj, kjer je umrl zaradi poškodb, še dolgo prinašali cvetje in v njegov spomin prižigali sveče.