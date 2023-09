Ukradli še bikca

Na mariborskem območju je barabin skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, jo pregledal in ukradel večjo količino zlata.

Lopovi so ponoči iz enega od kampov na radovljiškem območju tujcem ukradli 3 kolesa, vredna 15.000 evrov.

Na Viču so vlomili dvakrat: iz stanovanja so ukradli gotovino in nakit (škode je za 7000 evrov), iz novogradnje pa sta izginila toplotna črpalka in računalnik, skupaj vredna več tisočakov.

V Šiški je pridanič vlomil v trgovino ter ukradel alkoholne pijače. Škoda znaša okoli 5000 evrov.

V Kočevju so vlomili dvakrat: iz garaže so ukradli orodje, električni skiro in televizor, skupaj vredne 3000 evrov, iz lokala pa gotovino; škoda znaša 1800 evrov.

Ponoči so zlikovci na pašniku v naselju Vrhe podrli količek električnega pastirja in ukradli 7-mesečnega bikca pasme limuzin. Lastnik meni, da so mu povzročili za 1000 evrov škode.

V Radovljici je pridanič vlomil v vrtno lopo, ukradel več vrednejših vrtnih predmetov in orodja ter lastnika oškodoval za 1000 evrov.