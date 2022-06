Ukradli 4000 trt: je kdo videl lopove? (FOTO)

Včeraj ponoči oziroma danes zjutraj so nepridipravi ukradli 4000 trt Matjažu Maku, lastniku družinske kmetije na vzpetini ob Vinski cesti, ki leži dobre tri kilometre vstran od centra Maribora. Kmetija je obdana s polji, gozdovi in vinogradi, kateri dajejo občutek bivanja v objemu narave daleč vstran od prometnega vrveža.

Vinograd ima Mak v zakupu že več kot deset let, a se mu kaj takšnega še ni zgodilo. FOTO: Matjaž Mak

Kraj dogodka so kriminalisti pregledali, a zaradi narave terena so sledi težko izsledljive. Vinograd ima Mak v zakupu že več kot deset let, a se mu kaj takšnega še ni zgodilo.

Oškodovani lastnik prosi za pomoč javnost. FOTO: Matjaž Mak

Parcela stoji na zanimivem kraju, a ker je od hiše oddaljena približno dva kilometra, žal lopovov ni videl. »Takoj sem poklical policijo, ki je kraj dogodka pregledala, prav tako sem o kraji obvestil lastnika parcele. Lastnik mi je povedal, da so tudi njemu na isti parceli pred 32 leti ukradli 2000 trt,« je dodal Mak.

Škode je nastalo za več kot 10.000 evrov.

4000 sadik terja štiri dni sajenja desetih ljudi. Oškodovani lastnik prosi za pomoč javnost. Če bo slučajno kdo videl, da sosed sadi ali je sadil večjo količino trt, naj pokliče na telefonsko številko 041 333 532.