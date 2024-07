Ukradel 12 zajcev

S PU Novo mesto sporočajo o vlomih in tatvinah. V Mrtvicah na območju Krškega je v noči na 29. 7. nekdo vlomil v kmetijski objekt in odtujil 12 zajcev.

Med 27. in 29. julijem je na Ljubljanski cesti v Novem mestu neznanec vlomil v poslovne prostore in odtujil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V avto pralnici v Novem mestu so v noči na 30. julij neznanci vlomili v avtomat in odtujili gotovino in žetone. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilcev.