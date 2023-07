Uganka brez odgovorov: o Slovencu, ki je peljal viagro, ne duha ne sluha

V teh dneh mineva devet let od skrivnostnega izginotja Boštjana Malnarja, za katerim se je izgubila vsaka sled. Boštjan je še vedno na seznamu pogrešanih oseb, ki ga je na spletu objavila slovenska policija, in z vsakim dnem je manj upanja, da bo najden.

Stekel je tudi že postopek za njegovo razglasitev za mrtvega. Uradna govorka kočevske sodnije Mateja Jazbec je pred dvema letoma dejala, da je sodišče izdalo sklep, s katerim ga je razglasilo za mrtvega, za dan njegove smrti pa je določilo 8. julij 2014. Takrat je šlo še za nepravnomočen sklep. Glede na to, da Boštjana še vedno ni med nami, se zdi, da bi bil pravi čudež, če bi se po vsem tem času pojavil.

Na seznamu pogrešanih, ki ga je objavila slovenska policija, je bilo v času pisanja tega članka 95 oseb.

Kaj se je zgodilo?

Boštjan se je 7. julija 2014 ustavil na italijanskem avtocestnem počivališču Fiano Romano. Do cilja je imel še 40 minut vožnje. Iz Slovenije je takrat v Italijo s tovornjakom peljal mleko in generično viagro slovenskega proizvajalca. Po postanku je izginil. V bližini Neaplja so nato našli njegovo prikolico. Na čisto drugem koncu neapeljskega predmestja pa še njegov tovornjak, ki je bil zažgan.

Zadnji, ki je imel pred izginotjem stik z Boštjanom, je bil voznik tovornjaka, ki je peljal pred njim. Malnar mu je sporočil, da se bo ustavil na počivališču in da je z njim vse v redu. Za tem se je izgubila za njim vsa sled. Ni se več oglašal na telefon. Ob 2.05 je bil izklopljen tudi signal GPS-naprave v tovornjaku. Prenehanje delovanja GPS-naprave je verjetno posledica tega, da je bil tovornjak zažgan.

Tovornjak in prikolico so našli na različnih koncih. FOTO: Arhiv

Pojavila so se celo ugibanja, da za Boštjanovim izginotjem stoji italijanska mafija, ki bi ga lahko zaradi tega, ker je prevažal draga zdravila, ugrabila.

Policija še izvaja aktivnosti

V zvezi z Boštjanovim izginotjem smo se obrnili na policijo, ki žal še ne ve, zakaj je izginil. »Pogrešana oseba še vedno ni najdena, prav tako ni znan vzrok izginotja. Policija izvaja vse aktivnosti v smeri najdbe pogrešanega, pri tem pa smo sodelovali tudi s tujimi varnostnimi organi,« so nam dejali.

Če imate kakšne informacije o njegovem izginotju (ali koga drugega s spiska pogrešanih oseb), obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličite na 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.