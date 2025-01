Uf, ste videli, kako je voznik BMW-ja divjal med Šempetrom in Vrtojbo?

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so minuli petek ob 19.12 na odseku hitre ceste H4 med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo ustavili prehitrega tujega voznika osebnega avtomobila znamke BMW zaradi hude prekoračitve hitrosti vožnje. Novogoriški prometni policisti so 24-letnemu vozniku, državljanu Romunije, na omenjeni hitri cesti, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, izmerili hitrost 202 kilometra na uro. Kršitelju cestnoprometnih predpisov je bil zaradi občutne prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti izdan plačilni nalog.

Zagrožena sankcija za ta prekršek je globa 1200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk.