»Mnogo prezgodaj si odšel, mnogo prezgodaj je tvoj glas in smeh postal le odmev. Odšel si v svojih rosnih letih, s celim življenjem pred seboj, zapustil si nam lepe spomine, zdaj pa prezgodaj našel svoj mir in pokoj. Počivaj v miru.« S tem zapisom so se pred skoraj natančno enim letom od 19-letnega Žana Kofola iz Kostanjevice pri Ligu v občini Kanal ob Soči poslovili njegovi potapljaški kolegi iz Društva za podvodne dejavnosti (DPD) Soča Nova Gorica. V najlepšem spominu so ga ohranili tudi gasilci iz PGD Nova Gorica, katerega član je bil, in s katerimi je lansko poletje pogumno gas...