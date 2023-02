Turno smučarko (33) odpeljal helikopter nujne medicinske pomoči

S PU Kranj sporočajo o nesrečah, ki so se preko vikenda pripetile na smučiščih in v gorah. Blejski policisti so bili včeraj okoli 14.50 obveščeni o 26-letnem deskarju, ki se je poškodoval med deskanjem v snežnem parku. Na kraju so mu pomoč nudili tam prisotni reševalci na smučišču. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo.

Otrok padel med smučanjem

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 13.40 obveščeni o otroku, ki je med smučanjem padel in se telesno poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili tam prisotni reševalci na smučišču. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti so dogodek ustrezno zadokumentirali.

Do nesreče prišlo že zjutraj

Tržiški policisti pa so bili prav tako včeraj okoli 8.40 obveščeni o 33-letni turni smučarki, ki se je poškodovala na območju Zelenice. Na kraju so ji prvo pomoč nudili gorski reševalci. Posredovala je ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote ter jo s helikopterjem slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti vodijo postopek in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.