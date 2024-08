Trčila v otroka, ki je poškodovan

Kranjski policisti so bili v četrtek, 8. avgusta, nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 60-letna voznica v križišču odvzela prednost otroku na mopedu in trčila vanj.

Otrok je bil telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Uporabljal je čelado, vozil pa je neregistriran moped, brez registrske tablice in je bil v prometu, preden si je pridobil pravico vožnje takega vozila, so sporočili s PU Kranj.

Policisti za voznico vodijo postopek v zvezi prometne nesreče. Za kršitve otroka v cestnem prometu pa bodo preverili tudi odgovornost staršev oziroma skrbnikov za nadzorstvo otroka ob njegovi udeležbi v cestnem prometu.

Kot so zapisali na Policiji, je skrb vzbujajoče, da je bil v cestnem prometu otrok z motornim vozilom in pri tem tako otrok kot vozilo nista izpolnjevala pogojev udeležbe v cestnem prometu: »Naj opozorimo na odgovornost staršev, skrbnikov itd., da so dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. V primeru opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nastopi tedaj, ko starši, skrbniki, itd. omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona. Predvidena kazen je 160 evrov! Nobena kazen pa ni zadosti visoka, kot je vredno človeško življenje.«