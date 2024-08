Trčila v obcestni jarek, vozilo se je obrnilo na streho

V petek, 9. avgusta, ob 4.53, so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči II. kategorije na glavni cesti Tolmin – Kobarid, blizu naselja Kamno (občina Tolmin) in v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Po prvih zbranih podatkih je 30-letna voznica vozila iz Tolmina proti naselju Kamno in na ravnem delu vozišča iz zaenkrat še neznanega vzroka zapeljala levo in trčila v obcestni jarek, kjer je vozilo obstalo obrnjeno na streho. Poleg policistov so bili na kraju prometne nesreče tudi gasilci in reševalci, ki so lažje poškodovano voznico odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Novogoriški prometni policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva zoper povzročiteljico prometne nesreče ustrezno ukrepali.