Tragična noč na cestah, voznik umrl na kraju nesreče

Ob 0.54 je na Belokranjski cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v tovorno vozilo ter drevo in po večkratnem prevračanju obstalo na boku na travniku. Kljub hitri intervenciji reševalcev NMP Novo mesto je oseba umrla na kraju dogodka.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator ter s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in ga prenesli do reševalnega vozila. Z absorbentom so posuli po izteklih motornih tekočinah, postavili vozilo na kolesa in pomagali avtovleki.