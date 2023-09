»Kaj bo tožilstvo naredilo, da mi vsaj delno popravi to škodo, ki so jo naredili meni in družini v zadnjih petih letih? Ali boste le zaprli primer in lepo šli domov, jaz pa osramočen nazaj v službo? Pa država, ki me ni zaščitila, ampak me je javno izpostavila, ne da bi prej preverila vsa dejstva? Če ste me že očrnili pred vso državo, potem to še popravite.« Takšno sporočilo je brežiški policist Peter Preksavec včeraj namenil specializirani državni tožilki Mojci Gruden, ki se je šele po osmih mesecih od začetka sojenja odločila za umik obtožnice zoper njega in podjetnika Tomaža Stoparja. Tomaž...