Štiriinštiridesetletni romunski državljan Ion Krill in njegova žena Ester menda nimata denarnih skrbi. Na Dunaju sta lastnika dveh hiš in nekaj zemlje. Do lani sta v glavnem mestu Avstrije vodila podjetje. No, ko sta ga zaprla, sta bila oba upravičena do denarnega nadomestila, saj sta na zavodu za zaposlovanje. Krill je mesečno prejemal nekaj več kot 1800 evrov. Poleg tega ima urejeno življenje, zato njegov zagovornik Tomaž Križman meni, da ni razloga, da bi se v Sloveniji ukvarjal s prevozi ilegalnih prebežnikov. »Pa tudi še nikoli ni bil obsojen, ne v Sloveniji ne v tujini, prav tako ni v d...