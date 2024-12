Telesne poškodbe so bile tako hude, da je umrl pred lastnim pragom

Kranjski policisti so bili v nedeljo nekaj pred 15. uro obveščeni o padcu osebe z višine.

PU Kranj o žalostnem dogodku: »Po podatkih s katerimi razpolagamo je 63-letni moški na lestvi opravljal vzdrževalna dela na svoji stanovanjski hiši in skupaj z lestvijo padel na tla. Telesne poškodbe so bile tako hude, da je na kraju umrl. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek. «

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 čez vikend sprejel 409 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 156 od tega štiri o padcu osebe, dva o nesreči na smučišču, šest o požaru, štiri o povoženi divjadi in eden o smrtni nesreči pri delu.