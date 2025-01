Tatu so hitro ujeli

Krški policisti so dve uri po drzni tatvini zgrabili 22-letnika iz Škocjana. Ta je okoli 6. ure na bencinskem servisu pod pretvezo nakupa zamotil prodajalko in ukradel za 65 evrov cigaret. Policisti so ga izsledili, vklenili in odpeljali na bencinsko črpalko, kjer je del cigaret vrnil, del pa kupil. Zoper 22-letnika so podali kazensko ovadbo zaradi drzne tatvine.

V petek popoldne sta na območju ljubljanskih Most v trgovino vstopila dva neznanca in iz blagajne ukradla več tobačnih izdelkov. Ko je dejanje opazil zaposleni, sta s kraja zbežala. Drzna tatova sta mlajša moška, stara manj kot 18 let, oba sta bila oblečena v črna oblačila, eden je nosil črno kapo. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.