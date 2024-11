Tat se bo vozil s pregrešno dragima kolesoma! Lastnik prosi za pomoč (VIDEO)

V času med nedeljo, 24. novembra zjutraj in ponedeljkovim jutrom je bilo v Komendi vlomljeno v nadstrešek na dvorišču stanovanjske hiše, od koder sta bili odtujeni kolesi znamke Scott in Wheeler.

Na spletu je medtem že zakrožil video, posnet z lastnikovo nadzorno kamero. Gospod prosi za pomoč pri identifikaciji nepridiprava. Posnetek najdete tukaj.

Materialna škoda znaša okoli 6000 evrov, kar je za Slovenske novice potrdil tudi oškodovanec. Povedal je še, da so to, da so bili okradeni, opazili zjutraj.