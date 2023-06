Tako pijan je bil voznik, ki je povzročil nesrečo v Celju: poglejte, kakšne so posledice (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek zvečer v Celju obravnavali prometno nesrečo, ki jo je zaradi vožnje s prekratko varnostno razdaljo povzročil voznik tovornega vozila. Policisti so mu pod nos pomolili še alkotest, ta pa je razkril, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.

Prometni policisti so vozniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje odredili strokovni pregled z odvzemom krvi in urina, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je imel povzročitelj v času prometne nesreče v krvi dobra dva promila alkohola. Voznika so kazensko ovadili, piše v poročilu PU Celje.

Opozarjajo: »Naj spomnimo, da se že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno zmanjša ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato so pogosti naleti.

Prav tako se povečujeta reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri enem promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat.

Vsi udeleženci cestnega prometa se moramo zavedati, da alkohol ne spada v promet in da s svojim neodgovornim ravnanjem ne ogrožamo le svojega življenja, temveč tudi življenje drugih nič krivih udeležencev cestnega prometa.

Spoštujmo cestnoprometne predpise in s tem doprinesimo k večji varnosti na naših cestah.«