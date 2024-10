Surov napad v gozdu nad mestnim parkom, z 38-letnikom je hudo

V petek okoli 17.30 je v gozdu nad mestnim parkom v Celju prišlo do ropa. Neznana storilca sta napadla 38-letnega moškega, doma z ljubljanskega območja, ga huje poškodovala in mu ukradla denarnico, bančni kartici, mobilni telefon in ključe vozila, sporočajo s PU Celje.

V zadnjih treh dneh prejeli 753 klicev občanov

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so sicer v zadnjih treh dneh prejeli 753 klicev občanov. 211 klicev je bilo interventnih, eden nujen. 55 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 12 s področja mejnih zadev in tujcev, 93 s področja prometne varnosti in 57 s področja javnega reda in miru.