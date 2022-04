Na praznično nedeljo in pred velikonočnim ponedeljkom se je na območju Starega vrha v občini Gorenja vas - Poljane smrtno ponesrečila pohodnica, po naših informacijah doma iz Poljan. Hodila je v skupini, a ni šlo za organiziran pohod, temveč naj bi se na izlet odpravila družina. Ženska, stara 67 let, je po naših informacijah hodila v družbi sina, snahe in vnukov, ko ji je nekaj pred 17. uro zdrsnilo po strmem pobočju. Kot nam je pojasnil vodja intervencije Gorske reševalne službe Škofja Loka Jernej Ržen, gre za strmo pot. »Ženski je zdrsnilo med vračanjem s Starega vrha proti Podvrhu, k...