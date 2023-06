V srednjeveškem Novem mestu, ki leži na okljuku reke Krke, se je v nedeljo zgodila nenavadna nesreča, ki pa bi se lahko končala tudi slabše, kot se je. Na eni od hiš na Glavnem trgu se je namreč udrl balkon in gospe, ki sta ravno takrat stali na njem, sta zgrmeli na tla z višine štirih metrov. Posredovali so reševalci in gasilci, ena od poškodovanih je še vedno na zdravljenju v novomeški bolnišnici. Glavni trg, ki je seveda spomeniško zaščiten, je zdaj res zgledno obnovljen. Če se iz Kandije odpravimo proti Rotovžu, lahko pri hiši, ki nosi številko 13, skozi visoka lesena vrata vstopimo na dv...