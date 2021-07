Strašna nesreča v okolici Bleda: nad turistko zgrmela skala

To pa ni edina nesreča v gorah danes. Ob 15.23 se je nad slapom Rinka v Logarski dolini poškodovala planinka. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Celje in dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik, ki so planinko na kraju oskrbeli in jo s helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana.





Ob 11.29 se je v soteski Vintgar v občini Gorje odtrgala skala in poškodovala turistko, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gorski reševalci GRS Radovljica so jo oskrbeli in jo z dežurno ekipo GRZS z Brnika in helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana na zdravljenje.Podobna nesreča se je zgodila 2. maja leta 2019 pri izviru Bistrice. Skala je pod seboj pokopala 37-letno gledališko kritičarko in dramaturginjo iz Ljubljane. Policisti so takrat zapisali, da okoliščine kažejo, da jo je zunaj poti hudo poškodovala večja skala, na katero se je oprijela, ta pa se je prevalila nanjo.Več sreče pa je lani julija imela nemška turistka, ki se je pri vzpenjanju po Slovenski poti proti Mangartu na višini okoli 2400 metrov prijela za večjo, okoli pol kubičnega metra veliko skalo, ta pa se je na spolzki podlagi premaknila in jo stisnila v steno. Nemkina noga je ostala ujeta med steno in skalo. Stekla je reševalna akcija, ki je trajala pet ur, v njej pa so sodelovali ekipa za helikoptersko reševanje na Brniku z gorskim reševalcem, zdravnikom in policistom gorske enote, posadka vojaškega helikopterja, bovški gorski reševalci in pripadniki PGD Bovec, ki so usposobljeni za ravnanje s pnevmatsko dvižno blazino. Nemka jo je odnesla brez hujših poškodb.