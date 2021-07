Helikopter vzletel šestkrat, skupil jo je tudi otrok

Predzadnja julijska sobota ni bila nič kaj počitniška za (gorske) reševalce, ti so imeli delo od jutra do poznega popoldneva. Ob 9.52 je na planinski poti na Skuto zdrsnila planinka in si ob padcu poškodovala glavo. Posredovali so reševalci Postaje GRS Kamnik in helikopter Slovenske vojske (SV) v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika. Poškodovanko so oskrbeli, z uporabo vitla dvignili v helikopter in jo prepeljali v UKC Ljubljana.



Ob 10.15 se je na Košutnikovem turnu zaplezala in poškodovala planinka. Reševalci GRS Tržič so jo izvlekli iz grape in jo pripravili za transport z helikopterjem. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika jo je prepeljal v SB Jesenice.

Obšla ju je slabost

Ob 11.59 je na Prešernovi koči Završnica planinko obšla slabost. Reševalci GRS Radovljica so jo oskrbeli ter jo pripravili za transport s helikopterjem. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika jo je prepeljal v SB Jesenice.



Ob 12.10 je planincu na poti proti Staničevem domu kamen poškodoval nogo. Posredovali so reševalci GRS Mojstrana in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika. Poškodovanca je helikopter prepeljal v SB Jesenice.



Ob 12.24 je v Tamarju pri Ratečah pohodnika obšla slabost. Reševalci GRS Rateče so poškodovanca prepeljali v Planico. Reševalci NMP Jesenice pa so ga prepeljali naprej v SB Jesenice.

Zlomila si je gleženj

Ob 13.12 si je pri Šumnikovem vodnem gaju v Lepeni pohodnica zlomila gleženj. Reševalci GRS Bovec so jo oskrbeli in prenesli do ceste ter predali reševalcem NMP Tolmin.



Ob 13.32 je na Ledinah planinko obšla slabost. Reševalci GRS Jezersko so jo oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika jo je prepeljal v SB Jesenice.



Ob 16.44 je med Prisojnikom in Razorjem v občini Bovec onemogel tuji planinec. Aktivirani so bili reševalci GRS Bovec in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika. Helikopter je planinca prepeljal v dolino.



Ob 17.12 je žuželka pičila otroka na Sv Jakobu (občina Preddvor). Posredovali so gasilci GARS Kranj, ter reševalci NMP Kranj.



Ob 18.23 je pri domu Savica omagala planinka, ki je bila popolnoma izčrpana in z bolečinami v mišicah. Gorski reševalci GRS Bohinj so jo na kraju oskrbeli in na klasični način pospremili v dolino.

