Ste videli nesrečo, v kateri sta bila udeležena mladoletnica in voznik črnega vozila

Nekaj pred 13.30 so bili policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo mladoletnico, ki se je poškodovala v prometni nesreči pri Trebnjem.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih trebanjskih policistov je mladoletnica okoli 13.15 kolesarila od krožišča Pod gradom v Trebnjem proti Benečiji. V isti smeri je pripeljal voznik osebnega avtomobila črne barve, trčil v kolesarko in nadaljeval z vožnjo. Kolesarka je po trčenju padla in se poškodovala.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, policisti izvajajo številne aktivnosti za izsleditev voznika. Zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče pozivamo voznika avtomobila, udeleženega v prometni nesreči oziroma vse, ki so nesrečo opazili ali o tem karkoli vedo, da pokličejo na številko 113 ali na PP Trebnje na telefonsko številko (07) 346 27 00.