Ste slišali, kaj mu je dopoldan naredil sredi Žal?

Včeraj dopoldan so bili na PU Ljubljana obveščeni o dogodku v okolici Žal, kjer je do zdaj neznani storilec od zadaj dohitel oškodovanca in ga porinil naprej, da je padel, nato pa mu je z ramen strgal torbico z vsebino in peš pobegnil.

V dogodku oškodovanec ni bilo poškodovan, odtujeno pa mu je bilo nekaj tisoč evrov gotovine. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja.