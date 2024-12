Staršem partnerice je grozil z orožjem

V sredo je bilo vroče v eni od vasi na Postojnskem, kamor so policiste na pomoč poklicali zaradi nasilnega moškega. Starše, ki so prišli obiskat hčerko, njegovo partnerico, je namreč nagnal in jim grozil z boksarjem ter z nožem, zatem je z njima začel tudi fizično obračunavati. »Zoper 31-letnega nasilneža so policisti uporabili prisilna sredstva, zasegli so mu boksar, nož in posušene rastlinske delce, domnevno prepovedano drogo, ter mu odredili strokovni pregled,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper. Med postopkom je grozil tudi policistom, zaradi česar so zanj odredili pridržanje. »Izdali so mu plačilni nalog za več kršitev, sledi tudi kazenska ovadba za grožnje,« je še dodala.

Leskovčeva je poročala o še enem nasilnežu. Koprski policisti so se namreč ukvarjali z moškim, ki je zalezoval bivšo ženo, jo nadlegoval in ji grozil, zaradi česar so ga ovadili. Izrekli so mu tudi ukrep prepovedi približevanja.

Pretep pred blokom

V Novem mestu pa je malo pred 12. uro zavrelo med sosedi stanovanjskega bloka v Ulici Slavka Gruma. »Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policistov, ti so izsledili in prijeli 41-letnega osumljenca ter mu odvzeli prostost. Poškodovanega 72-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« je sporočila tiskovna predstavnica Alenka Drenik Rangus. Vse okoliščine in povod za spor policisti še preiskujejo. »Po prvih zbranih obvestilih osebi prebivata v istem stanovanjskem bloku in se poznata,« je dodala.