Srhljivka v Novi Gorici: zgodaj zjutraj opazil tri neznane moške, sledilo je nepredstavljivo

Iz PU Nova Gorica poročajo o hudem incidentu, v katerem je bil huje poškodovan 31-letni moški, ki prebiva na območju Italije. Ta je okoli 4.30 ure hodil po Kidričevi ulici proti enemu od gostinskih objektov v Novi Gorici.

Opazil tri neznane moške, eden ga je s pestjo v glavo

Med hojo je opazil tri neznane moški, ki so hodili proti njemu. Eden izmed neznancev je brez razloga pristopil do njega in ga s pestjo udaril v glavo. Kasneje so ga zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici, nato pa je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Okoliščine kaznivega dejanja hude telesne poškodbe policija še preiskuje.