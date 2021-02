Srhljive podrobnosti nesreče: po trku moškega (68) odbilo na cesto

Odrejena obdukcija

Poziv morebitnim pričam

Poročali smo, da se je v četrtek zvečerumrl je pešec. Policija je danes razkrila nekatere podrobnosti.Do nesreče je prišlo približno 100 metrov od krožišča proti Vipavi ob 21.05. Na Vipavski cesti v Ajdovščini je voznik (48) kombija vozil iz smeri Bevkove ulice. V bližini ene od stanovanjskih hiš, kjer je vozišče razsvetljeno z javno razsvetljavo, je s prednjim desnim delom vozila trčil v pešca (68), ki je hodil po vozišču ob desni strani, čeprav ob levem robu vozišča poteka pločnik. Po trčenju je pešca odbilo na vozišče, kjer je obležal na desnem smernem vozišču. Moški, ki je sicer začasno bival na območju UE Ajdovščina, je umrl na kraju nesreče.O nesreči je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Vozniku kombija je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi v Ajdovščini.Poleg policistov in reševalcev NMP ZD Ajdovščina so posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina, zavarovali krajnesreče in nudili pomoč policistom pri razsvetljavi. Policisti postaje PP Nova Gorica bodo na podlagi ugotovitev in rezultatov odrejenega strokovnega pregleda zoper voznika kombija podali ustrezen ukrep.Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti postaje PP Nova Gorica pozivajo morebitne očividce oz. vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede prometne nesreče, da pokličejo na PP Nova Gorica (Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici, telefon: 05 393 4100 oz. pišejo na e-naslov: ppp_nova_gorica.pung@policija.si). Lahko se zglasijo tudi na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oz. pokličejo intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.