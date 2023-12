Spor med pomorščakoma v Luki Koper, eden huje poškodovan

Policisti Postaje pomorske policije so bili ob 12.34 obveščeni, da sta se v jutranjih urah na tovorni ladji, ki je zasidrana v Luki Koper, sprla in stepla 51- in 35-letni državljan Ukrajine. Oba sta pomorščaka na isti ladji.

V pretepu je mlajši huje poškodoval starejšega, tega so po pregledu v SB Izola odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Zoper 35-letnika je bilo odrejeno pridržanje in ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku v Koper.