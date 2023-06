Spet je gorelo na deponiji odpadkov, dve osebi končali v UKC Maribor (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je včeraj ob 15.44 na Gradiški cesti v Lenartu v Slovenskih goricah, v podjetju za ravnanje z odpadki zagorela odpadna plastika in preostali material ob plastiki. Požar so pogasili gasilci PGD Lenart, PGD Voličina, PGD Sveti Jurij, PGD Benedikt, PGD Selce, PGD Sveta Trojica, PGD Sveta Ana in PGD Cerkvenjak.

Zaradi požara poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči in ju nato prepeljali na pregled v UKC Maribor. Gasilsko stražo so ponoči izvajali domači gasilci PGD Lenart.