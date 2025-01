Sojenje možu umorjene pred novim senatom

Potem ko novembra lani na predobravnavnem naroku ni priznal, da sta s 34-letno Aleksandro Škamlec iz Cerkvenjaka 22. marca lani v okolici Kidričevega na grozovit in zahrbten način, kot so zapisali tožilci, umorila 33-letno mamico štirih otrok Sabino Arklinič, bi se morala na Okrožnem sodišču na Ptuju v sredo, 22. januarja, začeti glavna obravnava zoper žrtvinega moža, 38-letnega Tomaža Arkliniča iz Markovcev. Toda od tega ne bo nič.

Razpis glavne obravnave pred sodnikom Matejem Šmigocem, ki bi predsedoval velikemu senatu, je preklican, za mnoge glavni krivec Arklinič pa bo stopil pred nov senat. Vodila ga bo okrožna sodnica Katja Kolarič, ki je za februar in marec že razpisala pet nadaljevanj glavne obravnave.

Senat je Škamlečevi izrekel 28 let zapora. FOTO: Oste Bakal

Predsednica sodišča je namreč ugodila predlogu za izločitev sodnika Šmigoca in članov senata in je spis predodeljen drugi sodnici. »Datume novih glavnih obravnav sem predsednica senata določila za 4., 6. in 27. februar ter za 10. in 11. marec v novi sestavi senata peterice. O predlogu obrambe obtoženega in pooblaščenke oškodovancev za izločitev javnosti senat še ni odločal,« nam je potrdila sodnica Kolarič.

Lahko se zgodi

Senat bo najbrž izvedel številne dokaze, posebno zanimivo bo videti, ali se bo obtoženi Akrlinič zagovarjal in ali bo med pričami nastopila tudi soudeleženka pri krutem umoru Škamlečeva. V nobenem primeru pa v nadaljevanju žalostne zgodbe naj ne bi slišali veliko novega, saj je bilo skorajda vse povedano na dveh preobravnavnih narokih in naroku za izrek sodbe Škamlečevi, ki je dejanje priznala in ji je senat zaradi tega malenkost omilil sankcijo: namesto maksimalnih 30 ji je izrekel 28 let zapora.

Mati štirih otrok ni slutila, kaj jo čaka. FOTO: Črnivec Zvonko

Lahko pa se zgodi, da javnost ne bo veliko izvedela na glavni obravnavi, kajti obdolženčeva odvetnica Milena Prelog je že predlagala izločitev javnosti, s čimer se je strinjala tudi pooblaščenka otrok umorjene. Temu je sicer nasprotovala višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak.

Spomnimo, da je 22. marca lani Arklinič svojo ženo Sabino pod pretvezo, da bosta praznovala 10-letnico poroke, povabil najprej v velnes v Slovenskih Konjicah, nato sta šla na večerjo. Na poti domov je Sabina klicala svojo mamo, ki je pazila na njene štiri otroke, češ da se vračata proti domu in bosta prišla v Podlehnik po otroke. A se to ni zgodilo. Med vožnjo je Tomaž pri Kidričevem naenkrat zavil v temo, ustavil avtomobil in izstopil. Aleksandra Škamlec je stopila do Sabine in jo zabodla enajstkrat. Usoden je bil zadnji vbod v vratno arterijo, je bilo slišati med branjem obtožnice, ko sta mama in sestra pokojne glasno jokali. Arklinič je napad na lastno ženo spremljal in opazoval njene muke in kričanje. Enajst vbodov je povzročilo usodne rane na vratu in glavi, je navedla tožilka.

Po dejanju sta storilca poskušala prikriti umor, je dejala tožilka in dodala, da je obdolženka žrtev zakopala v bližnji kup gnoja ter ga malo prekrila s senom. Naslednje jutro je šel Tomaž na ptujsko policijo in prijavil pogrešanje žene, ob tem jim je izročil poslovilno pismo s podpisom pokojne Sabine, ki pa ga je napisala Aleksandra Škamlec. Ta je krivdo na sodišču priznala. Tega pa ni storil mož umorjene.

Ne gre prezreti, da obema nad glavo visi tudi visoka odškodnina za štiri otroke, mamo in sestro umorjene. Skupaj naj bi to znašalo več kot 800.000 evrov. S premoženjskopravnim zahtevkom se je pred izrekom sodbe Škamlečeva sicer strinjala, ni pa se strinjala z njegovo višino.