49-letni Šočri Mehmeti, obsojen zaradi poskusa umora, se je nadejal, da mu bo vrhovno sodišče prisluhnilo in ga morda celo oprostilo. Vendar so sodniki ostali neomajni. Njegov zagovornik je v zahtevi za varstvo zakonitosti trdil, da je bil Mehmeti med napadom neprišteven in da so bile v postopku storjene številne kršitve. Obramba pa je prav tako izpodbijala, da je bilo kaznivo dejanje storjeno na grozovit način. A so vrhovni sodniki dali prav nižjestopenjskim kolegom, da je na grozovit način poskušal vzeti življenje 36-letnici. Za rešetkami bo tako odslužil 13 let. Bivšo partnerico je 28. apr...