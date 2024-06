Slovenska policija po avtocesti lovila voznika, ki je bil zadet, a to še ni bilo vse

V četrtek okoli 22.30 so policisti na avtocesti zaustavljali osebni avtomobil znamke Seat, francoske registracije, ki na znake ni ustavil, ampak je pospešeno peljal naprej. Peljal je mimo Kozine, proti Kopru, pri Bertokih je vozilo zapustilo avtocesto. Na regionalni cesti so nato policisti uporabili stinger za zaustavitev, ki ga je voznik prevozil in peljal naprej proti Serminu. Ustavili so ga v bližini pristanišča, poroča koprska policijska uprava.

V avtomobilu sta bili dve osebi, dva državljana Tunizije, za oba so uporabili prisilna sredstva. 35-letnemu vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti (0.13 mg/l) in hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kanabis in kokain. 29-letni sopotnik ima ukrep zavrnitev vstopa v Schengensko območje (razpisnica Italija). Vozilo so zasegli, vsi postopki še potekajo.