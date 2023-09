Slovenska policija obravnavala kar 364 tujcev

Iz policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so policisti obravnavali 364 tujcev, ki so na nezakonit način prišli v našo državo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje pri nas. »Velika večina je bila prijetih na območju Posavja (od Slovenske vasi, Obrežja do Rigonc in Dobove z okolico), trije pa v Bojancih na območju policijske postaje Črnomelj,« so zapisali v objavi.

Zasačili so tudi osebo, ki je prevažala štiri Turke. »Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v noči iz četrtka na petek na bencinskem servisu na Obrežju kontrolirali osebni avtomobil hrvaških tablic, ki ga je vozil 29-letni državljan Srbije. V postopku so ugotovili, da prevaža štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Avto so mu zasegli, njega pa pridržali,« so še zapisali.