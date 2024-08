V precej nenavadno nočno tavanje je zašel 52-letnik, ki se je svoj dopust odločil preživeti na avstrijskem Tirolskem, kjer so hladna višavja prijetna sprememba od vročine v dolini in ravnini. Tam blizu meje z Nemčijo leži gorska veriga Zahmen Kaiser, kjer se vrhovi vzpenjajo do dveh tisočakov in malce čez. Slovenski gornik se je torej iz planinske koče na višini tisoč metrov odpravil na pohod do vrha Grinnerkopf 1870 metrov nad morjem. Za pot do vrha se je odločil šele ob 19. uri, vrh pa je dosegel ob pol desetih zvečer. Težave so se začele ob spustu. Gornik se vračal po isti poti, kot se je ...