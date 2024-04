Skrunitev grobov! Policisti izsledili lopove

Policisti PP Metlika so bili 10. 4. obveščeni o poškodovanju grobov in tatvinah na pokopališču Svetica na Hrastu pri Jugorju. Takoj so se odzvali in začeli aktivnosti za izsleditev storilcev.

Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, v okviru katerega so ugotovili, da so storilci z namenom tatvine s 25 grobov odtujili nagrobno opremo in najemnikom grobov povzročili premoženjsko škodo.

Pokopališče Žale v Ljubljani, simbolična fotografija. FOTO: Matej Druznik

Med intenzivnim preiskovanjem jim je uspelo identificirati storilce dejanja. Gre za štiri osumljence iz dveh naselij v okolici Metlike, stare 57, 18, 16 in 15 let. Enemu so zasegli ukradene predmete.

Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin kaznivih dejanj, po preiskavi pa bodo zoper četverico podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.