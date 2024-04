Ste slišali, kakšna svinjarija se je zgodila na pokopališču Svetica?

Metliški policisti so v sredo popoldne prijeli prijavo o poškodovanih grobovih na pokopališču Svetica. Po začetnem zbiranju obvestil so v četrtek skupaj s kriminalističnim tehnikom opravili ogled kraja in o primeru obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.

Poškodovanih 25 grobov

Pri tem so ugotovili, da je poškodovanih skupaj 25 grobov (odtrgane bakrene in druge vaze, svečniki, tudi potrgane črke spomenikov ipd.). Lastnike grobov ugotavljajo s pomočjo upravnika pokopališča (precej lastnikov grobov naj bi bilo iz tujine in drugih koncev Slovenije oziroma soseščine).

Policisti primer preiskujejo kot sum storitve kaznivega dejanja tatvine po 1. odstavku 204. člena kazenskega zakonika, saj domnevajo, da je bil namen odtujitev predmetov, ki bi lahko imeli določeno vrednost. Točna višina materialne škode še ni znana.