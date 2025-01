Skozi Celje kar s 109 km na uro

Celjski prometniki so med ponedeljkovim nadzorom hitrosti na relaciji Levec–Čopova ulica nekaj pred 15. uro ustavili cestnega divjaka, ki je pri omejitvi hitrosti 50 km/h vozil kar s 109 km/h. Preizkus je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola. Seveda so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Z njim se bodo pogovorili na sodišču, lahko pa pričakuje prenehanje veljavnosti vozniške in 1200 evrov globe. »V tem primeru gre za zelo prometno cesto, sploh v času, ko je bil storjen prekršek, zato je bilo njegovo ravnanje še toliko bolj neodgovorno,« pojasnjujejo na PU Celje.

Tudi na območju PU Murska Sobota so v ponedeljek lovili prehitre voznike in ugotovili 34 prekoračitev hitrosti. Izstopa primer na cesti Gornja Radgona–​Ptuj, kjer je v naselju Črešnjevci voznik avta vozil 91 km/h. Ker gre za voznika začetnika, se bo najbrž lahko tudi on po odločitvi sodišča poslovil od vozniškega dovoljenja.