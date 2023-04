Tri leta in tri mesece zapora je kazen, ki je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču doletela Martino Veseljko. Dve tretjini je je dejansko že odslužila, saj se v zapor všteva tudi čas, ki ga je prebila v priporu. Vse od 22. februarja 2021 do vključno včerajšnjega dne je bila za zapahi. Sodnica Maja Povhe ji je namreč pripor odpravila, ker da tožilec Boštjan Valenčič ni dovolj dobro obrazložil predloga za podaljšanje. Tožilec je sicer nato v zapisnik »nemudoma« podal nov predlog za pripor in se pri tem spet skliceval na ponovitveno nevarnost: »V zaključni besedi sem natančno povzel višino...