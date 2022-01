Saj ni res, pa je: prejemal socialno pomoč, a sploh ne živi tukaj

Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so obravnavali državljana Kosova, ki je z lažnimi listinami goljufal pri prejemanju socialnih transferjev. Prikazoval je, da z družino biva in dela v Sloveniji, čeprav to ne drži. Prijavljen je bil celo na naslovu, kjer ni objekta, so sporočili iz PU Kranj.

Kot so pojasnili, si je Kosovec v približno dveh letih na ta način pridobil za 6000 evrov protipravne premoženjske koristi. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za otroške dodatke, do katerih ni bil upravičen. Policisti so ga kazensko ovadili zaradi zlorabe pravic iz socialnega zavarovanja, za kar je zagrožena kazen do dveh let zapora. Pri preiskavi sta sodelovali tudi pristojna upravna enota in finančna uprava.