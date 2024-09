Saj ni res, pa je! Policisti prejeli klic 14-letnice, ko so ji starši vzeli telefon

Brežiški policisti so se v ponedeljek odzvali na klic 14-letnega dekleta iz Poljske, ki je prijavila, da jo oče in mama maltretirata. Dodala je, da sta do nje psihično nasilna in da sta ji vzela telefon, zaradi česar je pod hudim stresom in prestrašena.

Policisti so se sprva pogovorili z njo, nato pa še s starši.

Svoje ugotovitve so zapisali v policijskem poročilu, kjer je navedeno, da je med 14-letnico in starši prišlo do spora (v vzgoji) zaradi dekletove prekomerne uporabe mobilnega telefona.

Starši so dekletu telefon odvzeli, to pa jo je menda tako razburilo, da se je obrnila na policijo, piše PU Novo mesto.

14-letnici so policisti pojasnili, da je ena od vlog staršev tudi vzgoja in da v danem primeru ne gre za kaznivo dejanje ali prekršek.