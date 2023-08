S traktorjem zgrmel s poti (FOTO)

Huda delovna nesreča se je zgodila v soboto ob 10.47 pri naselju Brezovica v občini Hrpelje - Kozina, kjer se je občan prevrnil s traktorjem. Po poročanju republiškega centra za obveščanje so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana poškodovancu nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Sežana in ga prepeljali do reševalnega vozila, da so ga prepeljali v izolsko bolnišnico.

Obstal je v strugi potoka.

Obležal ob traktorju

Reševalno akcijo so podrobneje opisali gasilci PGD Materija: »Voznik traktorja je v gozdu nad Brezovico zapeljal s poti, zaradi česar se je traktor po strmem pobočju približno 80 metrov prevračal in obstal v manjši strugi potoka. Hudo poškodovan voznik je obležal ob traktorju. Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, da so zavarovali kraj, do prihoda zdravstvenega osebja ponesrečenemu nudili prvo pomoč ter pomagali pri nadaljnji zdravniški oskrbi, ga s pomočjo vrvne tehnike transportirali do terenskega gasilskega vozila in ga z njim prepeljali do vasi, kjer je čakalo reševalno vozilo,« so zapisali. Poškodovanca so reševalci torej odpeljali v Izolo.

Kot smo še izvedeli, je bilo zaradi težko dostopnega in mokrega terena reševanje izredno zahtevno, intervencija je bila končana ob 13.20. »Sodelovalo je 19 gasilcev PGD Materija s tremi vozili, še dva gasilca sta bila v pripravljenosti v gasilskem domu, štirje gasilci ZGRS Sežana z dvema voziloma, zdravnica in reševalec ZP Hrpelje, reševalci NMP Sežana ter policisti PP Kozina. Na kraju dogodka je bil tudi poveljnik občinske civilne zaščite,« so sklenili.