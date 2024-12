Prometna v Mariboru! Mladoletnika stekla čez cesto, mimo zapeljal voznik avtobusa

V Mariboru so policisti včeraj popoldne obravnavali prometno nesrečo II. kategorije. Po prvih informacijah sta dva mladoletnika stekla čez cesto, ko je mimo zapeljal voznik avtobusa, v trčenju sta se lažje poškodovala. O nesreči še zbirajo obvestila, sporočajo s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 246 klicev, od tega 121 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: - 31 kaznivih dejanj, - 15 prometnih nesreč I. kategorije, - 4 prometne nesreče II. kategorije, - 1 vozilo je bilo zaseženo vozniku, - 5 prijave kršenja javnega reda in miru, od tega 3 v zasebnem prostoru.